Coronavirus: Guerra (Oms), possibile evitare seconda ondata

- E' possibile che una seconda ondata non arrivi o comunque possiamo mitigarla. Così Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità al "Corriere della Sera". "Stiamo assistendo a due fenomeni che potrebbero non essere legati. L'aumento dei soggetti positivi è dovuto alla capacità di fare una diagnosi migliore e al maggiore uso di tamponi, oltre ovviamente all'incontestabile aumento dei contagi - spiega Guerra -. Ma la possibilità che questa situazione si traduca in casi clinicamente gravi, cioè malati che hanno bisogno di cure, è un discorso diverso, collegato anche a quanto gli anziani e le persone fragili si proteggono individualmente e all'interno delle residenze sanitarie, se ricoverati". "Meglio non prenderlo, il virus - continua l'esperto - perché cominciano a esserci evidenze solide di problemi anche in pazienti con pochissima sintomatologia. Un raffreddore, sintomi banali che passano inosservati. Senza voler essere allarmisti c'e' evidenza che dopo ci possono essere conseguenze gravi. E' vero, pochi ragazzi finiscono in terapia intensiva ma non devono sentirsi invincibili. Il virus puoò far male in fasi successive", avverte Guerra. (Rin)