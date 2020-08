Libia: Sereni, “ora Missione Irini può crescere d'importanza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo scenario libico dopo l’accordo sulla tregua e la possibile istituzione di una zona smilitarizzata a Sirte “la Missione Irini, a guida italiana, finalizzata a controllare e sanzionare l'embargo sulle armi, può crescere di importanza e monitorare la tenuta del cessate il fuoco”. Lo ha detto la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, in un’intervista ad “Avvenire”. “L'Italia è stata tra i Paesi che hanno tenacemente ricercato la svolta", ha detto Sereni, dopo i due comunicati distinti del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (l’organo legislativo della Libia eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, e del presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, per chiedere l’immediata cessazione delle ostilità in tutti i territori libici e la riattivazione della produzione petrolifera, congelando i ricavi in un conto speciale presso la Libyan Arab Foreign Bank, in attesa di un accordo politico nell’ambito dei negoziati portati avanti dalle Nazioni Unite. "E uno spiraglio che si apre, va accompagnato con fiducia e allo stesso tempo con cautela. Il nostro ruolo per il bene del popolo libico non si afferma facendo dichiarazioni roboanti di gioia o rivendicando primati, ma continuando a lavorare con la diplomazia e insieme alla comunità internazionale perché l'annuncio si concretizzi in fatti", ha aggiunto Sereni (segue) (Com)