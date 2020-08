Libia: Sereni, “ora Missione Irini può crescere d'importanza” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio presidenziale di Tripoli ha lanciato un appello per lo svolgimento di elezioni presidenziali e parlamentari il prossimo mese di marzo, su una base costituzionale “adeguata” e “concordata fra i libici”. “L'obiettivo di elezioni a marzo - ha proseguito Sereni - è tanto fondamentale quanto complesso, un passaggio cruciale che la comunità internazionale deve sostenere. Con un governo unitario e con la pace è certo più facile immaginare un miglioramento delle condizioni di vita degli sfollati interni e una maggiore operatività per le Ong e le agenzie delle Nazioni Unite. Sarà possibile rivedere il Memorandum Italia-Libia per contrastare il traffico di essere umani e svuotare progressivamente i centri-profughi con i corridoi umanitari". Alla domanda sulla possibile presenza militare italiana, Sereni ha risposto: "Uno dei temi su cui si sta ragionando è la nascita di una zona smilitarizzata intorno a Sirte. Sarà l'Onu insieme ai libici ad indicare come garantire la tenuta del cessate il fuoco. A proposito del ruolo dell'Italia voglio però ricordare che le autorità libiche hanno chiesto recentemente proprio al nostro Paese un aiuto per lo sminamento delle aree periferiche di Tripoli. E che la Missione Irini, a guida italiana, finalizzata a controllare e sanzionare l'embargo sulle armi, nel nuovo scenario può crescere di importanza e monitorare la tenuta del cessate il fuoco". (segue) (Com)