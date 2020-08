Libia: Sereni, “ora Missione Irini può crescere d'importanza” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al dibattito interno e ad alcune dichiarazioni dell'opposizione, in particolare da Giorgia Meloni, la vice ministra ha puntualizzato che si tratta di "polemiche inutili e provinciali. Quando poi si entra nel merito di queste critiche, mi viene da chiedere: Meloni voleva che mandassimo militari a combattere con una parte e contro l'altra, cosa che la Costituzione vieta nel modo più assoluto? Oppure, venerdì, cosa si voleva dal governo italiano, che rendessimo pubblico l'annuncio di Sarraj e Saleh prima che lo facessero i protagonisti dell'accordo? L'Italia ha seguito ogni passaggio in questi mesi, e siamo l'unico Paese che ha sempre avuto un'ambasciata aperta e pienamente funzionante. Ma l'Italia, va chiarito, persegue l'obiettivo di una Libia unita e sovrana, in cui la priorità è che gli attori locali si riconoscano, riprendano il dialogo politico e siano protagonisti dei processi. Spero che il Parlamento sulla Libia sia unito". (Com)