Migranti: Siracusano (FI), bene ordinanza Musumeci, governo ha abbandonato Sicilia

- Per Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, "la Sicilia è stata letteralmente abbandonata dal governo nazionale.Conte, Lamorgese e Di Maio - commenta in una nota - hanno sottovalutato l'emergenza sbarchi, hanno fatto annunci ai quali non sono seguiti fatti concreti, hanno regalato qualche milione di euro alla Tunisia e alla Libia senza ottenere alcun risultato nella gestione dell'immigrazione clandestina. Per di più - prosegue la deputata azzurra - il nostro Paese è isolato in Europa, nessun Paese ha contribuito alla redistribuzione dei migranti, e in questi mesi da Bruxelles e da Strasburgo sono arrivati solo silenzi imbarazzati". "In questo scenario molto complesso per l'isola e per i suoi cittadini, ha fatto benissimo il governatore Nello Musumeci a firmare un'ordinanza regionale con la quale dispone lo sgombero immediato di tutti gli hotspot e di tutti i centri d'accoglienza presenti in Sicilia. Una decisione forte, ma ormai inevitabile, che magari si rivelerà un pungolo per far smuovere una volta per tutte Palazzo Chigi. Basta chiacchiere, i siciliani pretendono risposte", conclude Siracusano. (Com)