Corea del Sud-Cina: Seul, Xi in visita quando la situazione coronavirus si sarà stabilizzata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, visiterà la Corea del Sud al più presto, appena la situazione della pandemia di coronavirus si sarà stabilizzata. Lo ha annunciato la presidenza sudcoreana. Il portavoce della Casa Blu, Kang Min-seok, ha detto che “le due parti hanno concordato di veder realizzata presto la visita del presidente Xi Jinping in Corea del Sud dopo che si creeranno le condizioni, con la situazione Covid-19 stabilizzata”. Il viaggio del leader cinese era in programma nella prima metà di quest’anno, ma è stato rinviato a causa dell’emergenza sanitaria. Il tema è stato tra quelli discussi nel colloquio di ieri a Busan tra il consigliere per la Sicurezza nazionale sudcoreano, Suh Hoon, e il diplomatico Yang Jiechi, direttore della commissione affari esteri del comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc). (segue) (Git)