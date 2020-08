Referendum: Brunetta (FI), vittoria No sarebbe segnale di sfratto governo Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se vincesse il Sì, si produrrebbe solo un taglio lineare ma non cambierebbe nulla, anzi si peggiorerebbe l'efficienza della macchina parlamentare. Se vincesse il No, invece, si potrebbe rimettere al centro la politica e con la crisi dell'esecutivo si potrebbe anche tornare alle urne. Magari dopo aver fatto un patto d'onore proprio con i partiti del centrosinistra per far sì che la prossima legislatura sia una legislatura costituente. Capace cioè di una vera e chiara riforma delle Camere". Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un'intervista "al Giornale". "Il centrodestra oggi è già maggioranza nel Paese. E un impegno serio per rimettere al centro dell'azione politica il parlamento farebbe proprio della nostra coalizione un soggetto istituzionalmente affidabile capace anche di indicare il prossimo presidente della Repubblica. E poi mi libererebbe da un incubo, quello di vedere Grillo che dopo la vittoria del Sì, in uno dei suoi spettacoli, se ne esce a sorpresa con un "Ma io scherzavo!"", conclude.(Com)