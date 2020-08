Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumento della nuvolosità in mattinata a ridosso delle Prealpi, altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumento delle nubi cumuliformi sulla pianura, schiarite a partire da ovest in serata. Per quanto riguarda le precipitazioni, possibili isolati rovesci e qualche temporale già al mattino sulle province occidentali. Dal pomeriggio probabili rovesci e temporali sulla pianura e sulle Prealpi orientali, con fenomeni localmente anche intensi. In serata non esclusi temporali anche sulle Prealpi centro-occidentali. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Valori minimi in pianura tra 20-24 °C, massimi tra 27-32°C (Rem)