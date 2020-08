Difesa: Israele conferma la perdita di un drone in territorio libanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato la perdita di un drone in Libano. "Durante l'attività operativa delle Idf lungo la Blue line, un drone è caduto in territorio libanese", spiegano le forze israeliane in una nota, assicurando che non ci sono preoccupazioni per quanto riguarda la possibile diffusione di informazioni sensibili dal velivolo peduto. Il gruppo sciita libanese Hezbollah aveva rivendicato in precedenza l’abbattimento di un drone israeliano che ha violato lo spazio aereo del sud del Libano. “Un drone israeliano penetrato nello spazio aereo libanese vicino alla città di Ayta el Chaeb è stato abbattuto dai combattenti della Resistenza islamica e ora è sotto il loro controllo”, si legge in una breve nota pubblicata sul sito web di Hezbollah. Ayta el Chaeb è un centro abitato e comune del Libano situato nel distretto di Bent Jbail, nel governatorato di Nabatiye, situato ad appena un chilometro di distanza dalla “Blue line”, la linea di demarcazione tra il sud del Libano e il nord di Israele. (segue) (Res)