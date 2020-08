Mali: mediatori africani incontrano la giunta militare golpista a Bamako

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ durato appena 20 minuti l’incontro tra una delegazione di alto livello della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), guidata dall'ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, e il neo-costituito Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp), l’organismo creato dai militari responsabili del golpe del 18 agosto scorso. Secondo quanto riferisce il sito web dell’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, i colloqui ospitati ieri al ministero della Difesa di Bamako sarebbero dovuti durare 90 minuti e non è chiaro perché siano terminati prima. La delegazione dei leader dell'Africa occidentale è arrivata ieri in Mali per cercare di riportare un governo civile nel Paese dopo il colpo di Stato militare e dovrebbe incontrare anche il deposto presidente della Repubblica, Ibrahim Boubakar Keita. I militari ribelli hanno arrestato Keita e altri leader dopo un ammutinamento, infliggendo un altro duro colpo a una nazione già alle prese con l’insurrezione islamista e il diffuso malcontento per l’operato del governo. I paesi vicini del Mali chiedono il ripristino di Keita - trattenuto con il primo ministro Boubou Cisse in una caserma di Kati, a nord-ovest di Bamako dove è iniziato il golpe - affermando che lo scopo della missione è aiutare "a garantire il ritorno immediato dell'ordine costituzionale".Venerdì 21 agosto, gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti militari al Mali, così come i programmi di addestramento e di supporto delle forze armate. Migliaia di maliani esultanti sono scesi nelle strade di Bamako sempre venerdì per celebrare la deposizione di Keita, rieletto nel 2018 ma al centro di un diffuso malcontento. La Cedeao chiede la liberazione dei funzionari arrestati, nega la legittimità del neo-costituito Cnsp e ha minacciato sanzioni nei confronti dei golpisti e dei loro collaboratori. “Il tempo dei colpi di Stato è finito”, scrive la Cedeao in un messaggio diretto alla giunta che ha preso il potere in Mali. Intanto Bamako è stata sospesa da tutti gli organi decisionali dell’organizzazione, mentre tutte le frontiere terrestri e aeree con i Paesi membri della Cedeao sono stati chiusi, così come le transazioni e gli scambi commerciali, ad eccezione di quelli riguardanti medicinali, carburante ed energia elettrica. L’obiettivo dichiarato dall’organizzazione è “il ritorno, il prima possibile, alla calma e a una situazione di normalità istituzionale”. L’ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, nominato inviato speciale della Cedeao per la crisi in Mali, si è detto contestualmente disponibile a “riunire tutte le posizioni".Il presidente deposto Keita, 75 anni, ha vinto le elezioni in modo schiacciante nel 2013, presentandosi come una figura unificante in un paese diviso, ed è stato rieletto nel 2018 per un altro mandato di cinque anni. Tuttavia, Keita non è riuscito a fare passi avanti contro la rivolta jihadista che ha lasciato ampie porzioni del Paese nelle mani di islamisti armati che hanno riacceso la violenza etnica. Migliaia di truppe Onu e francesi, insieme ai militari di cinque paesi del Sahel, sono stati schierati per cercare di arginare lo spargimento di sangue. Quello del 18 agosto scorso è il secondo colpo di Stato in otto anni in Mali e ha accresciuto la preoccupazione per la stabilità regionale, poiché l’insurrezione jihadista minaccia anche i vicini Niger e Burkina Faso.Una delegazione di esperti di diritti umani della Missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) ha incontrato giovedì il deposto presidente Keita. Nessun dettaglio è stato fornito circa i contenuti dell’incontro, ma un funzionario della missione ha fatto sapere che il politico 75enne si trova in "condizioni accettabili", "stanco ma rilassato". In precedenza, la giunta militare aveva annunciato il rilascio del ministro delle Finanze, Abdoulaye Daffe, e di un funzionario della presidenza, Sabane Mahalmoudou, entrambi arrestati martedì scorso nell’ambito del colpo di Stato che ha portato alla destituzione di Keita. I leader golpisti hanno affermato di essere in contatto con i gruppi di opposizione per avviare il processo di nomina di un presidente di transizione, come confermato dal portavoce della giunta, Ismael Wagué, in un’interista rilasciata all’emittente “France 24”. (Res)