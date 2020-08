Yemen: coalizione a guida saudita intercetta drone-bomba e missile balistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione militare a guida saudita in Yemen ha intercettato e distrutto un drone carico di esplosivo e un missile balistico lanciato contro il sud dell’Arabia Saudita dai ribelli sciiti Houthi sostenuti dall'Iran. Lo ha detto il portavoce della coalizione, colonnello Turki al Malki, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale saudita “Spa”. Secondo quest’ultima fonte, il missile era diretto verso la città meridionale saudita di Jizan. Giovedì sera, 20 agosto, le forze della coalizione congiunta avevano intercettato e abbattuto un altro drone carico di bombe e un altro missile balistico diretti sempre contro il Regno. Lunedì 17 agosto un razzo lanciato dall'interno del territorio yemenita verso un villaggio di confine nella regione di Jizan, in Arabia Saudita, ha danneggiato due case e un veicolo, ma non sono stati segnalati morti o feriti. (Res)