Roma: controlli a tappeto alla movida in città e sul litorale, multate 9 attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolti nel fine settimana controlli straordinari alla movida per contrastrare illeciti e assembramenti per il contenimento del Covid-19. Venerdì e sabato, dalle 19 alle 4 del mattino, le volanti della Questura, dei commissariati e della Sezione operativa, del reparto Prevenzione crimine Lazio, delle unità Cinofile, della Guardia di finanza e di Polizia locale Roma Capitale hanno effettuato i controlli nelle zone di Ponte Milvio, Trastevere, San Lorenzo, Fidene, Campo de' Fiori, piazza Navona, piazza di Spagna, Rione Monti, Testaccio, San Giovanni in Laterano, Pigneto, Stazione Termini, ma anche il litorale di Ostia, Fiumicino, Anzio e Civitavecchia. Durante i posti di controllo sono state identificate 291 persone di cui 130 straniere e 16 con precedenti di polizia. Sono stati 84 i veicoli fermati e 9 gli esercizi commerciali controllati, con 9 sanzioni amministrative elevate. (segue) (Rer)