Roma: controlli a tappeto alla movida in città e sul litorale, multate 9 attività commerciali (2)

- In particolare, in Via San Giovanni in Laterano, luogo di ritrovo di giovani per la presenza di numerosi locali, durante il controllo sul rispetto degli orari di chiusura degli esercizi commerciali tipo minimarket, gestiti da stranieri, è stata riscontrata una violazione: è stato sanzionato amministrativamente il titolare per vendita di alcolici oltre l'orario consentito. Quattro stranieri sono stati accompagnati negli uffici di polizia e tra questi un parcheggiatore abusivo è stato sanzionato e denunciato per violazione normativa sull'immigrazione nonché per l'attività commerciale esercitata abusivamente. (Rer)