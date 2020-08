Vacanze: Coldiretti, spesa media crolla a 588 euro, in calo del 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive crolla a 588 euro per persona con un calo del 25 per cento rispetto allo scorso anno per effetto di ferie più brevi, meno lontane e dedicate soprattutto al relax familiare. E’ quanto emerge dal bilancio tracciato dall’analisi Coldiretti/Ixè in occasione del grande controesodo di agosto segnato dal bollino rosso con quasi tre italiani su quattro (73 per cento) che hanno scelto di andare in vacanza nell’estate 2020 anche se non mancano quanti sono in partenza per fine agosto e settembre. Sono 34 milioni gli italiani che hanno deciso di non rinunciare alle vacanze per almeno qualche giorno nell’estate 2020 che fa comunque registrare un calo del 13 per cento rispetto allo scorso anno per effetto dell’emergenza Covid 19 che ha pero' anche tagliato anche i budget disponibili. Per la metà dei viaggiatori (50 per cento) – precisa la Coldiretti - la spesa per persona è al di sotto dei 500 euro, per il 34 per cento tra i 500 ed i 1000 euro, per il 12 per cento tra i 1000 ed i 2000 euro mentre percentuali più ridotte supereranno questo limite. (segue) (Com)