Regno Unito: Johnson, mancata riapertura scuole non è un'opzione percorribile

- La mancata riapertura delle scuole nel Regno Unito non è un'opzione percorribile. Lo ha affermato il primo ministro britannico Boris Johnson in un'intervista al quotidiano "Sunday Telegraph". All'inizio di questo mese, Johnson ha affermato che la riapertura delle scuole a settembre costituisce "un imperativo sociale, economico e morale", insistendo sul fatto che le scuole sarebbero in grado di operare in sicurezza nonostante la pandemia Covid-19. Il capo del governo sta dunque facendo pressioni al governo perchè si riesca a garantire una riapertura in tempo delle scuole britanniche. (Rel)