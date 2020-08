Libano: il Kuwait ricostruirà i silos di grano distrutti nel porto di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait ricostruirà i silos di grano nel porto di Beirut distrutti nella devastate esplosione del 4 agosto scorso, in un gesto di solidarietà e fratellanza con il Libano e il suo popolo. Lo ha annunciato sabato Abdel-Aal al Qenaei, ambasciatore del Kuwait in Libano, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa statale libanese “Nna”. "Abbiamo deciso che il modo migliore e più appropriato per iniziare con gli aiuti materiali è ricostruire i silos che forniscono la riserva strategica di grano per il fraterno Libano", ha detto Al Qenaei in un'intervista a "Radio Lebanon". Il diplomatico ha sottolineato che "questi silos sono stati originariamente costruiti nel 1969 con un prestito del Kuwait Fund for Development: è per questo che abbiamo deciso di annunciare la loro ricostruzione, per continuare a fornire scorte strategiche di grano per il popolo libanese". L’ambasciatore ha detto che “per ricostruire ciò che è stato distrutto in questo disastro, sia il porto che le aree colpite, ci sarà una Conferenza internazionale attraverso le Nazioni Unite, come annunciato, per valutare l'entità dei danni e i contributi dei paesi”. Finora il Kuwait “ha stanziato 41 milioni di dollari per aiutare il Libano, compresi 30 milioni di dollari in impegni precedenti e 11 milioni di dollari in aiuti sanitari, medici e alimentari”, ha aggiunto Al Qenaei. (Res)