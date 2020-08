Difesa: Libano, nave San Giusto arriva a Beirut con ospedale da campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivata ieri sera al porto di Beirut nave San Giusto, partita cinque giorni fa da Brindisi, con a bordo assetti della Marina militare e dell'Esercito. L'iniziativa rientra nel quadro dell'operazione umanitaria della Difesa "Emergenza Cedri", per dare un segno di vicinanza dell'Italia alla popolazione libanese, colpita dalla devastante esplosione nel porto della capitale del 4 agosto scorso. L'arrivo di nave San Giusto a Beirut è "un ulteriore segno della forte e fraterna vicinanza dell'Italia e della Difesa alla popolazione libanese in un momento così difficile per il Paese", ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un comunicato stampa. (segue) (Com)