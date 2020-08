Difesa: Libano, nave San Giusto arriva a Beirut con ospedale da campo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guerini, a seguito del recente evento che ha devastato la città di Beirut e della mobilitazione della comunità internazionale, aveva infatti immediatamente messo a disposizione della Protezione civile, con il coordinamento del Comando operativo di vertice interforze dello Stato maggiore della Difesa, nave San Giusto e assetti specializzati della Difesa per la missione di supporto umanitario e medico. "I militari italiani, da 38 anni, non hanno mai cessato di essere presenti in Libano, mettendo la propria professionalità al servizio della stabilità e del rafforzamento della sicurezza, garantendo costantemente la necessaria assistenza e, oggi, con questa nuova missione umanitaria, si rafforza lo storico legame tra i due paesi", ha continuato il ministro sottolineando il delicato lavoro che i circa 1.200 soldati italiani, impegnati nella "Missione Unifil", svolgono quotidianamente in un contesto così delicato. Nave San Giusto assicurerà il sostegno logistico a tutto il Contingente operante a terra fino quando questo non avrà acquisito la piena autonomia. (segue) (Com)