Borrell: "Non abbiamo alcuna intenzione di trasformare la Bielorussia in una seconda Ucraina"

- L'Unione europea non ha "alcuna intenzione di trasformare la Bielorussia in una seconda Ucraina". Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais", Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, evidenziando come sia necessario "spingere per una riforma politica, ma evitare di apparire come un fattore di distorsione, che è il modo in cui potremmo essere percepiti dalla parte russa". Secondo Borrell, infatti, il problema di oggi per i bielorussi "non è scegliere tra la Russia e l'Europa, ma raggiungere la libertà e la democrazia, che sono valori fondamentali dell'Unione europea" e che quest'ultima, pertanto, si impegna a "sostenere". L'Alto rappresentante Ue ha poi sottolineato come nelle ultime ore abbia avuto contatti con il ministro degli Esteri russo, Lavrov, "per evitare malintesi che potrebbero destabilizzare la situazione", chiarendo, tuttavia, che l'Ue "non riconosce Aleksandr Lukashenko come presidente democraticamente eletto, così come non riconosce il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Nonostante ciò, ha aggiunto, Borrell, "ci piaccia o no, essi controllano il governo e noi dobbiamo continuare a trattare con loro".In merito alle delicate relazioni diplomatiche con la Russia, secondo l'Alto rappresentante Ue, si tratta di un attore della politica internazionale "con il desiderio di tornare ad avere un ruolo di potere" e se da una parte viene "sanzionata", dall'altra l'Ue ha una dipendenza energetica che per molti paesi "è molto forte". Il problema dell'Europa "quando si tratta di fare una politica estera comune è che non condividiamo la stessa visione di quali siano le nostre minacce perché non abbiamo la stessa storia ed è per questo che la nostra visione del mondo è diversa", ha concluso Borrell. (Res)