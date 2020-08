Difesa: Libano, ministro Guerini domani in missione ufficiale a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell’Italia, Lorenzo Guerini, si recherà domani in missione ufficiale a Beirut, in Libano. Lo ha reso noto lo stesso Guerini in un comunicato stampa diffuso dal dicastero della Difesa. Ieri sera, intanto, è arrivata al porto di Beirut nave San Giusto, partita cinque giorni fa da Brindisi, con a bordo assetti della Marina militare e dell'Esercito. L'iniziativa rientra nel quadro dell'operazione umanitaria della Difesa "Emergenza Cedri", per dare un segno di vicinanza dell'Italia alla popolazione libanese, colpita dalla devastante esplosione nel porto della capitale del 4 agosto scorso. “I militari italiani, da 38 anni, non hanno mai cessato di essere presenti in Libano, mettendo la propria professionalità al servizio della stabilità e del rafforzamento della sicurezza, garantendo costantemente la necessaria assistenza e, oggi, con questa nuova missione umanitaria, si rafforza lo storico legame tra i due paesi", ha detto il ministro, sottolineando il delicato lavoro che i circa 1.200 soldati italiani, impegnati nella "Missione Unifil", svolgono quotidianamente in un contesto così delicato. (segue) (Com)