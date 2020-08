Difesa: Libano, ministro Guerini domani in missione ufficiale a Beirut (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani è previsto anche l'arrivo di nave Etna con altri aiuti umanitari grazie alla collaborazione tra la Marina militare e la Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus. Nave Etna è salpata il giorno 19 da Brindisi a seguito di una richiesta di aiuto del Saint George, uno dei 3 principali ospedali della città gravemente danneggiato. Saranno donate apparecchiature elettromedicali, tra cui due ecografi forniti da General Electric Healthcare, materiale sanitario come mascherine e camici per il personale e altro materiale utile per la popolazione colpita. L'impiego degli assetti della Difesa rappresenta l'ennesimo esempio della capacità di proiezione delle nostre Forze Armate, in grado di intervenire in chiave interforze, con il minimo preavviso laddove necessario, lontano dalle coste nazionali, anche in supporto alle popolazioni colpite da calamità naturali o altri disastri come quello avvenuto a Beirut. (segue) (Com)