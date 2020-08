Milano: furti e rapine in supermercati, la polizia arresta 3 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri la polizia di Milano ha arrestato due donne, una cinquantenne ed una diciottenne, colpevoli di aver effettuato un furto all'interno del supermercato Esselunga in via Legnone. Le due donne hanno oltrepassato le casse nascondendo sotto i vestiti alcuni generi alimentari. L'addetto alla vigilianza le ha notate e ha chiamato gli agenti dopo averle fermate. In serata la polizia ha compiuto un altro arresto in via Giovanni da Procida dove un uomo italiano 45enne con precedenti penali, è stato fermato dopo aver compiuto una rapina all'interno dell'esercizio commerciale Carrefour. (Rem)