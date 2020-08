Difesa: compagnia Almaz-Antey fornirà nuovi missili Kalibr alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia produttrice di armamenti Almaz-Antey fornirà missili da crociera Kalibr modernizzati e nuovi droni da combattimento al ministero della Difesa russo nel prossimo futuro. Lo ha detto il presidente del consiglio di amministrazione di Almaz-Antey, Mikhail Fradkov, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". "Al momento, lavoriamo sull'intera gamma di prodotti militari per noi rilevanti. Se parliamo solo dei sistemi che dovrebbero essere trasferiti al cliente statale nel prossimo futuro, sottolineerei alcuni sviluppi nella creazione di veicoli aerei a pilotaggio remoto (Uav) per scopi militari, sistemi di rilevamento per droni, missili Kalibr modernizzati", ha detto Fradkov. I missili Kalibr furono inizialmente progettati per i sottomarini di ultima generazione ma sono stati successivamente installati su altri tipi di navi. L'arma, con una portata di 1.500 miglia, è stata utilizzata per la prima volta per attaccare obiettivi terrestri in Siria nell'ottobre 2015 da navi da guerra dispiegate nel Mar Caspio. (Rum)