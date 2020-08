Meteo: le previsioni di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 23 agosto, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi , sono previsti 1.5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30.9°C, la minima di 23.3°C, lo zero termico si attesterà a 4356m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: il Nord Italia viene a trovarsi sotto l'influenza di correnti umide e instabili occidentali. Giornata variabile su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria con schiarite alternate ad annuvolamenti; rischio di qualche acquazzone serale su Piemonte (specie tra torinese e cuneese dove non sono esclusi a carattere temporalesco) e Appennino ligure. Temperature in lieve calo. Venti deboli in rinforzo da est sulle pianure. In Liguria mare poco mosso. (Rpi)