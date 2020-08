© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È caduta dal terzo piano di un appartamento ed è morta sul colpo. Così una donna di 28 anni ha perso la vita a Carezzano in provincia di Alessandria. Secondo le prime ipotesi si sarebbe rotta la ringhiera del balcone e la 28enne è precipitata accidentalmente. In quel momento era a casa degli amici. I Carabinieri stanno investigando per capire se ci sono delle responsabilità sull'accaduto. (Rpi)