Business news: segretario al Commercio Usa, impediamo a Huawei di accedere a nostra tecnologia

- Gli Stati Uniti sono determinati a impedire che il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei abbia accesso alla loro tecnologia. Lo ha ribadito il segretario al Commercio di Washington, Wilbur Ross, in un intervento all’emittente televisiva “Fox News”. “Il 20 maggio scorso – ha ricordato Ross – abbiamo annunciato un ordine che impedisce che la tecnologia statunitense venga usata per i microchip di Huawei. Questo ha portato l’azienda cinese ad alcune misure evasive, in particolare attraverso terze parti. Le nuove regole chiariscono che qualsiasi uso di software o materiale Usa per la fabbricazione di prodotti Huawei è bandito e richiede una licenza speciale”. In particolare, il dipartimento del Commercio ha deciso di richiedere tali licenze a 38 entità non statunitensi in 21 Paesi nel mondo. “La necessità è di chiudere ogni scappatoia per impedire a un attore maligno di accedere alla tecnologia Usa”, ha spiegato Ross. L’amministrazione del presidente Donald Trump ha più volte accusato Huawei di essere legata a doppio filo al Partito comunista cinese e, dunque, di costituire una minaccia alla sicurezza nazionale. Il dipartimento di Giustizia ha anche accusato la compagnia di Shenzen di rubare sistematicamente proprietà intellettuale di aziende statunitensi. Huawei, da parte sua, ha sempre respinto ogni accusa al mittente. (Nys)