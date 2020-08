Business news: Usa-Cina, gli analisti fiduciosi sulla tenuta dell’accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti e in Cina gli analisti sono ottimisti sulla tenuta dell’accordo commerciale in vigore tra i due Paesi. La notizia del rinvio dell’incontro in programma nel fine settimana per la revisione dell’accordo di Fase uno firmato lo scorso gennaio è infatti stata accolta positivamente sia a Washington che a Pechino. Nonostante le relazioni bilaterali siano al minimo storico – con fronti aperti tra i quali Hong Kong, lo Xinjiang, il Mar cinese meridionale, TikTok, Huawei e la rete 5G – entrambe le parti sembrano intenzionate a mantenere in vita l’accordo commerciale. Lo ha confermato in un briefing alla stampa la scorsa settimana il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow, secondo cui “il commercio è l’unica area sulla quale siamo impegnati”. Secondo il “South China Morning Post”, quotidiano edito a Hong Kong, Pechino ha accolto favorevolmente il rinvio dell’incontro con i funzionari Usa perché può avere più tempo per ottemperare gli impegni assunti nel quadro dell’intesa di Fase uno. All’epoca, infatti, la Repubblica popolare ha accettato di acquistare buoni e servizi Usa per un importo complessivo di 77 miliardi di dollari nel corso del 2020. (Nys)