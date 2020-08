Business news: Thailandia, il governo considera la quinta proroga dello stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia sta considerando l’estensione dello stato d’emergenza fino al prossimo 30 settembre per prevenire una seconda ondata di casi di coronavirus. Lo ha reso noto il generale Natthapol Nakpanich, vice capo dell’esercito e numero due della task force per la gestione dell’emergenza Covid-19. L’estensione di un mese sarebbe la quinta dallo scorso marzo. Lo stato d’emergenza permette al governo di imporre obblighi di quarantena e piani di controllo dei contagi senza passare dall’approvazione di una serie di agenzie statali. La Thailandia non ha registrato nuovi casi di coronavirus trasmessi a livello locale negli ultimi 86 giorni. L’esecutivo è tuttavia preoccupato dai nuovi focolai emersi di recente in Vietnam e in Nuova Zelanda. Inoltre, in Thailandia sono in corso da diverse settimane proteste contro la monarchia guidate dagli studenti che secondo le autorità potrebbero rendere difficile controllare una nuova ondata di contagi. (Fim)