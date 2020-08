Business news: Emirati, centrale nucleare di Barakah connessa a rete elettrica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unità 1 della centrale nucleare di Barakah, situata ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, è stata connessa “in sicurezza” e “con successo” alla rete elettrica nazionale e sta fornendo “i suoi primi megawatt di elettricità pulita” al paese. Lo riferisce un comunicato della Corporazione emiratina per l’energia nucleare (Enec), citato dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”. L’operazione è stata condotta dalla Nawah Energy Company, affiliata all’Enec, in collaborazione con la Abu Dhabi Transmission and Despatch Company (Transco), affiliata alla Abu Dhabi National Energy Company. L’avvio della centrale nucleare di Barakah è stato annunciato lo scorso primo agosto dal primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Rashid al Maktoum, che celebrava “il successo degli Emirati Arabi Uniti nel lancio del primo reattore nucleare pacifico nel mondo arabo”. Allo stato attuale, il paese ottiene quasi tutta la sua energia dalle centrali elettriche a gas e alcune dai campi solari. La costruzione di Barakah ha richiesto più di un decennio ed è il prodotto di una partnership a lungo termine con la Korea Electric Power Corporation, che è appaltatore principale e partner di joint venture. Barakah, che si trova a oltre 200 chilometri a ovest della città di Abu Dhabi, è uno dei più innovativi progetti nucleari al mondo, con quattro unità APR-1400 in costruzione contemporaneamente. Alla massima capacità, consentirà un risparmio di emissioni fino a 21 milioni di tonnellate all’anno, pari 3,2 milioni di automobili dalle strade ogni anno. L’intero impianto è attualmente completo al 94 per cento. Dopo l’inaugurazione dell’Unità 1 e il recente completamento della costruzione dell’Unità 2, è giunta alla fase finale la costruzione delle Unità 3 e 4, rispettivamente complete al 93 e all’86 per cento. (Res)