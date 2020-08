Business news: re Mohammed VI ordina di attuare un “ambizioso piano di ripresa economica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco intende portare a compimento un piano “ambizioso e senza precedenti” di ripresa economica post-coronavirus, dopo aver avviato un “grande progetto per la generalizzazione della copertura medica e sociale a beneficio di tutti i cittadini”. Lo ha detto il re Mohammed VI nel duo discorso alla nazione nel 67mo anniversario della Rivoluzione del Re e del Popolo. Il re si è quindi rivolto al governo, ordinando di “attuare questi progetti entro i termini previsti". Secondo il sito web “Le 360”, con il richiamo agli ambiziosi progetti socio-economici, il sovrano ha voluto inviare un monito contro un peggioramento della pandemia, i cui effetti sarebbero incalcolabili. Secondo il politologo Khalid Labdi, il re ha rinnovato il suo "grande interesse" per la copertura sociale e medica generalizzata, insistendo sul fatto che "il governo è chiamato a mettere in atto questo progetto, che andrà a beneficio di tutti gli strati sociali". Secondo un altro esperto di politica marocchina, Mustapha Sehim, il riferimento del re è al "Fondo per gli investimenti strategici di 120 miliardi di dirham (circa 11 miliardi di euro), di cui 75 miliardi di dirham saranno forniti come garanzia dallo Stato per il finanziamento di società e 45 miliardi di dirham per il finanziamento di misure sociali". Da parte sua Mohamed Zidouh, ricercatore e chirurgo, ha notato "le preoccupazioni del re per la recrudescenza dei contagi da Covid-19". "Da un lato, il re ha sottolineato gli sforzi dello Stato per mitigare gli effetti della pandemia e, dall'altro ha sottolineato le gravi conseguenze che ne deriverebbero se i cittadini persistessero a ignorare le misure protettive, come indossare una mascherina e mantenere le distanze", ha insistito il medico. In effetti, Mohammed VI ha espresso nel suo discorso la sua profonda preoccupazione al riguardo: “Nonostante gli sforzi compiuti, la pandemia è ancora in corso e la lotta, ancora incompiuta, si svolge in un contesto difficile e senza precedenti". (Mar)