Business news: Congo-Kinshasa, economia si contrarrà dell’1,7 per cento nel 2020

- L'economia della Repubblica democratica del Congo (Rdc) si contrarrà dell’1,7 per cento nel 2020, una stima migliore rispetto alla precedente previsione di una contrazione del 2,4 per cento. È quanto emerge dalle stime diffuse oggi in una nota dalla Banca centrale, secondo cui il miglioramento sarà dovuto all'aumento delle entrate nel settore minerario, che ha ottenuto risultati migliori del previsto a causa del successo delle misure di confinamento introdotte per contrastare la pandemia di coronavirus. A determinare un miglioramento delle previsioni, inoltre, c’è anche l’aumento dei prezzi globali del rame, una delle principali fonti di esportazione del Paese. (Res)