Business news: Africa, canadese Ivanhoe Mines e cinese Cnmc siglano accordo per attività congiunte nel continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società mineraria canadese Ivanhoe Mines e la China Nonferrous Metal Mining (Cnmc) hanno siglato oggi un accordo per la ricerca e lo sviluppo congiunto di progetti minerari in Africa. L’accordo, si legge in una nota congiunta delle due società, è stato firmato dai co-presidenti di Ivanhoe, Robert Friedland e Yufeng Sun, e dal presidente di Cnmc, Wang Tongzhou. Entrambe le aziende sono già presenti in Repubblica democratica del Congo (Rdc) e Sudafrica. Nel gennaio scorso Cnmc ha lanciato la prima fonderia di rame su larga scala del Congo, la fonderia di rame di Lualaba, situata a 45 chilometri dalla miniera di rame di Kamoa-Kakula, sviluppata da Ivanhoe congiuntamente con la cinese Zijin Mining. Cnmc è anche il proprietario di maggioranza della miniera di rame e cobalto e dell'impianto di lavorazione di Deziwa, una joint venture con la compagnia mineraria statale congolese Gecamines, che ha avviato la sua produzione nel gennaio scorso. (Res)