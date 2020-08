Business news: Arabia Saudita-Nigeria, colloquio telefonico fra re Salman e presidente Buhari, focus su accordo Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, e il presidente nigeriano Muhammadu Buhari hanno avuto un colloquio telefonico nel corso del quale hanno discusso degli sforzi compiuti per stabilizzare e riequilibrare i mercati petroliferi globali. È quanto riferito dall'agenzia di stampa statale saudita “Spa”. I due leader, riferisce l’agenzia, hanno sottolineato l'importanza del rispetto, da parte di tutti i partecipanti, dell'accordo Opec+ e del meccanismo di compensazione concordato. Il colloquio è avvenuto alla vigilia della riunione ministeriale virtuale Opec+ in programma oggi per esaminare il mercato petrolifero e la conformità del gruppo all'attuale accordo per il taglio di 9,7 milioni di barili al giorno dell'offerta di petrolio, raggiunto nell’aprile scorso. (Res)