Business news: Sudafrica, Sun International annuncia acquisizione di Sun Dreams da parte di Nueva Inversiones Pacifico

- La catena di hotel e casinò sudafricana Sun International ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione del 64,94 per cento dell'operatore Sun Dreams da parte del suo partner latinoamericano Nueva Inversiones Pacifico, con sede in Cile. L’operazione di acquisizione, si legge in una nota della compagnia, ammonterà a circa 160 milioni di dollari. L'acquisto da parte del gruppo di investimento cileno segue una controversia con Sun International per circa 1,5 miliardi di rand (86,73 milioni di dollari) dopo che la prima non era riuscita a concludere l’acquisizione di una quota del 14,94 per cento in Sun Dreams. Le aziende hanno ora raggiunto un’intesa che consentirà a Pacifico di chiudere l'accordo e acquistare il restante 50 per cento delle azioni di Sun Dreams, che è attualmente di proprietà della sussidiaria di Sun International in America Latina, Sun Latam. (Res)