Business news: Nigeria, entrate lorde in aumento a luglio

- Le entrate lorde della Nigeria sono aumentate a 676,41 miliardi di naira (circa 1,5 miliardi di euro) a luglio grazie alle maggiori vendite di petrolio greggio e ad un incremento delle entrate fiscali. Lo ha riferito il ragioniere generale del governo di Abuja, Ahmed Idris. Il prezzo del petrolio, la principale fonte di esportazione della Nigeria, è calato bruscamente all'inizio di quest'anno in seguito allo scoppio della pandemia di coronavirus che ha fortemente danneggiato la domanda, con un conseguente impatto negativo sulle entrate del governo e sulla valuta locale, la naira, fortemente indebolita. Come conseguenza, le aziende nigeriane hanno registrato un calo dei profitti soprattutto nel secondo trimestre, quando il governo ha imposto un blocco pressoché totale per rallentare la diffusione del virus. Inoltre, le restrizioni sui viaggi internazionali e la carenza di dollari hanno ulteriormente danneggiato le importazioni. I proventi delle vendite di greggio e l'imposta sul valore aggiunto (Iva) costituiscono la maggior parte delle entrate lorde del governo di Abuja. (Res)