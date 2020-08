Coronavirus: Zingaretti, se non ci sono comportamenti responsabili la battaglia è persa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non ci sono comportamenti responsabili dei singoli la battaglia è persa. E’ indecente scaricare tutto sul sistema sanitario". Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in una intervista a Repubblica. Ieri si è registrato il numero più alto di nuovi positivi nella regione, 215 casi, mai così tanti neanche durante la piena emergenza. Il governatore ribadisce l'importante dei controlli in partenza: "Sulle navi la cosa più importante sono i controlli alla partenza. Dai dati che abbiamo la stragrande maggioranza dei positivi è asintomatica e quindi ha viaggiato in condizione di promiscuità con il rischio della diffusione del virus. Andrebbero quindi individuati prima di partire e fatti viaggiare già in condizione di isolamento. Su questo siamo pronti a collaborare con tutti, in primis con la Regione Sardegna", ha aggiunto Nicola Zingaretti. (Rer)