Coronavirus: Zingaretti, scuole devono riaprire e si farà in massima sicurezza

- Le scuole devono riaprire e "vanno riaperte in massima sicurezza". Lo dice in una intervista a Repubblica il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Per primi, nel Lazio, abbiamo iniziato i test sierologici: ecco, questa è una forma concreta per avere scuole più sicure. Il rischio zero non esiste, fino a quando non ci sarà un vaccino per questo sono orgoglioso di finanziare come Regione Lazio la ricerca dello Spallanzani per il vaccino italiano", ha aggiunto il governatore del Lazio precisando ancora che "Da giorni circa il 60 per cento dei positivi è collegato al rientro di turisti asintomatici, per questo è importante individuarli e attivare il contact tracing. Non vedo problemi sul sistema sanitario. Il problema sono le famiglie e il rischio che il contagio si sviluppi. Per questo è importante individuarli subito". (Rer)