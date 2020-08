Business news: Thailandia, nel secondo trimestre la più grave contrazione economica in 22 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2020 l’economia della Thailandia ha registrato la sua più grave contrazione da 22 anni a questa parte, pari al 12,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo indicano i dati del Consiglio nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Nesdc), che si è visto così a tagliare le proprie stime di crescita per l’anno in corso e che prevede ora una contrazione tra il 7,3 e il 7,8 per cento del prodotto interno lordo. In precedenza, lo stesso istituto aveva previsto una contrazione tra il 5 e il 6 per cento per il 2020. Su base trimestrale, il calo è stato pari al 9,7 per cento, leggermente inferiore all’11,4 previsto dagli economisti. La Thailandia ha alleggerito buona parte delle restrizioni imposte in precedenza per contenere la pandemia di coronavirus, dopo oltre due mesi senza nuovi contagi trasmessi localmente. L’economia, tuttavia, continua a subire gli effetti del divieto in corso sull’arrivo di voli internazionali e della scarsa domanda turistica a livello globale. Il numero di visitatori stranieri è crollato a zero nel periodo aprile-giugno. Secondo la Nesdc, nel Paese sono attesi 6,7 milioni di turisti in tutto il 2020, in calo dell’83 per cento rispetto ai quasi 40 milioni dello scorso anno. L’impatto della pandemia di coronavirus, inoltre, si somma alle proteste governative che sono proseguite nella giornata di domenica, quando circa 10 mila persone hanno manifestato contro la monarchia chiedendo una revisione della Costituzione e nuove elezioni. (Fim)