Business news: rapporto S&P, la ripresa in Cina è “squilibrata” e dipende da sostegno politico

- La ripresa della Cina resta “squilibrata” e dipende dallo straordinario sostegno politico all’economia. Lo scrive l’agenzia di rating statunitense Standard & Poor’s nel suo ultimo rapporto redatto sulla base dei dati raccolti nel mese di luglio. Il settore industriale della Repubblica popolare, si legge nel documento, è rimasto “notevolmente resistente, favorito in larga parte dalla crescita della domanda globale di tecnologia e di prodotti medici necessari ad affrontare la pandemia di coronavirus”. Gli aiuti di Stato hanno alimentato gli investimenti nelle infrastrutture, mentre la crescita dei risparmi dei cittadini e un progressivo desiderio di beni percepiti come “rifugio affidabile” dei capitali ha sostenuto il mercato immobiliare. Tuttavia, i consumatori cinesi sono in ritardo rispetto alla ripresa. A cinque mesi dal picco di contagi di coronavirus, le vendite al dettaglio sono parecchio al di sotto dei livelli dello stesso periodo di un anno fa. (Cip)