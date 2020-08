Business news: fonti Usa, Aramco sospende investimento da 10 miliardi di dollari per raffineria in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica saudita Aramco ha deciso di sospendere un investimento da 10 miliardi di dollari per la realizzazione di un complesso petrolchimico in Cina. Lo afferma l’emittente statunitense “Bloomberg”, secondo cui la decisione rientra nel quadro della politica di tagli alle spese del colosso petrolifero mediorientale legata ai bassi prezzi del greggio sui mercati internazionali. In particolare, lo stop ai finanziamenti per la struttura, progettata nella provincia nord-orientale di Liaoning, sarebbe stato stabilito dopo negoziati con i partner cinesi. La notizia non è stata tuttavia confermata ufficialmente da Aramco, né da alcuno dei partner cinesi, tra cui Norinco e Panjin Sincen. L’intesa per la joint-venture – chiamata Huajin Aramco Petrochemical - era stata firmata nel febbraio dello scorso anno in occasione della visita a Pechino dell’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman. Il progetto prevede la produzione di 300 mila barili al giorno di petrolio raffinato, con Aramco che s’impegna a fornire il 70 per cento del greggio necessario. L’impianto includerebbe anche un’unità di produzione di etilene e una di parassilene. (Nys)