Business news: Giappone, India e Australia si coordinano per ridurre dipendenza commerciale da Cina

- Giappone, India e Australia si stanno coordinando per ridurre la loro dipendenza dalla Cina nelle catene di approvvigionamento globali, soprattutto nell’eventualità futura di una nuova catastrofe come la pandemia di coronavirus. Lo scrive il quotidiano “South China Morning Post”, edito a Hong Kong, secondo cui colloqui informali sono in corso da circa un mese tra il ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria e il governo indiano. L’obiettivo è arrivare a sviluppare una Iniziativa di resilienza della catena di approvvigionamento (Scri) che dovrebbe essere discussa a inizio settembre in occasione di un summit India-Giappone. Secondo il quotidiano, nonostante non vi siano riscontri ufficiali, all’iniziativa avrebbe intenzione di partecipare anche l’Australia, che starebbe cercando di affrancarsi dalla dipendenza commerciale dalla Cina in un momento in cui i rapporti tra i due Paesi sono particolarmente tesi. (Cip)