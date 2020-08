Business news: Egitto, disoccupazione al 9,6 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione dell’Egitto nel secondo trimestre del 2020 è cresciuto al 9,6 per cento, dal 7,7 per cento dei primi tre mesi dell’anno, in conseguenza della pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato dell’Istituto nazionale di statistica del Cairo (Capmas). Secondo i dati Capmas, a causa dell’epidemia in corso la disoccupazione è cresciuta del 2,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Per contrastare la diffusione del virus l’Egitto ha imposto una serrata che ha visto la sospensione del traffico aereo e dell’educazione, oltre alla chiusura parziale degli esercizi commerciali. Secondo Capmas, il settore che ha registrato la maggior perdita di posti di lavoro è quello del commercio al dettaglio, con circa 624.000 impieghi persi nel secondo quarto del 2020. Subito dopo vengono il settore manifatturiero, in calo di 569.000 posti di lavoro, l’alimentare, con 469.000 posti, i trasporti, con 309.000 impieghi in meno, e infine il settore edilizio, con 288.000 posti persi. Il turismo è riuscito a evitare un calo degli impieghi, grazie alle somme stanziate dal governo per evitare licenziamenti nel settore. (Cae)