Business news: Egitto, nuovo rincaro dei biglietti della metropolitana di quasi il 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti dell’Egitto ha aumentato i prezzi dei biglietti della metropolitana di quasi il 40 per cento per la terza volta in tre anni. I nuovi prezzi, riferisce la stampa del paese arabo, sono entrati in vigore in concomitanza con l'apertura di nuove stazioni. Saranno applicati sulle tre linee della metropolitana del Cairo e dovrebbero includere anche la Città del decimo Ramadan, situata nel governatorato di Sharqiyya. I biglietti sono stati divisi su tre fasce: la prima comprende nove stazioni al costo di 5 sterline egiziane (circa 25 centesimi di euro); la seconda annovera 16 stazioni al costo di sette sterline; la terza include più di 16 fermate e costa dieci sterline. "La metropolitana consuma elettricità e bisogna pagare gli stipendi dei dipendenti. I ricavi non coprono i costi operativi della metropolitana", ha detto il ministro dei Trasporti, generale Kamel al Wazir, a un programma televisivo sul canale televisivo “Sada al Balad”. “I costi operativi della metropolitana - ha precisato – hanno raggiunto 8 miliardi di sterline (420 milioni di euro circa), mentre i ricavi sono di 4 miliardi di sterline". Secondo Al Wazir, le metropolitane del Cairo hanno una forza lavoro fino a 5 milioni di lavoratori, ingegneri e tecnici. Il presidente Abdel Fatah al Sisi ha inaugurato la nuova stazione della metropolitana Adly Mansour che collegherà il Cairo alla linea del Decimo Ramadan. (Cae)