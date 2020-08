Business news: Iran-Russia, siglato accordo di cooperazione per industria mineraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione iraniana per l’ingegneria mineraria (Imeo) ha firmato un accordo di cooperazione con il Centro russo per l’esportazione (Rec), istituto di sviluppo controllato dallo Stato che ha il compito di promuovere le esportazioni dalla Russia all’Iran. Lo riferisce l’agenzia di stampa di Teheran “Mehr”. L’accordo, firmato a Teheran dal direttore dell’Imeo Taqi Nabaei e dal capo del Rec, Pavel Bukhanov, prevede l’espansione della cooperazione fra Russia e Iran nel settore dell’ingegneria e dell’industria mineraria, in cui secondo Nabaei i due paesi “hanno buone capacità e potenziale”. Nabaei ha aggiunto che la Russia può aiutare l’Iran in modo appropriato nel settore minerario, tramite l’importazione di attrezzatura e macchinari. Secondo i dati attualmente disponibili il volume di esportazioni dalla Russia all’Iran nell’ultimo anno iraniano, terminato lo scorso 20 marzo, è aumentato del 32 per cento rispetto all’anno ancora precedente. Secondo le dogane russe, nel 2018 i due paesi hanno scambiato beni per un valore totale di 1,74 miliardi di dollari, 1,2 miliardi dei quali rappresentavano il valore complessivo dell’export russo verso l’Iran. Nel 2018, per contro, la Russia ha importato merci dall’Iran per 533 milioni. (Irt)