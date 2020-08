Business news: Algeria, esportazioni non-petrolifere a 5 miliardi di dollari entro fine 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria intende aumentare le esportazioni dei suoi prodotti non-petroliferi a 5 miliardi di dollari entro la fine del 2021, oltre a ridurre all’80 per cento la quota dei guadagni in valuta estera derivanti dagli idrocarburi entro la stessa scadenza. Lo ha detto il presidente Abdelmadjid Tebboune alla Conferenza nazionale sulla ripresa per una nuova economia. "La volontà politica esiste, la visione economica è chiara", ha detto il capo dello Stato. Nel suo discorso, Tebboune ha evidenziato la necessità di intraprendere un nuovo corso economico, di rompere con certe pratiche passate e di adottare una “mentalità diversa”. Priorità sarà data agli investimenti di piccole e medie dimensioni, ha affermato il presidente, citando i successi di alcune aziende che esportano pneumatici negli Stati Uniti, dolciumi o cosmetici in Africa e nei paesi occidentali. “Queste fabbriche saranno incoraggiate ad espandere e migliorare la qualità del loro lavoro. Ci saranno corsie preferenziali per alcuni prodotti. La fiducia deve tornare. Lo Stato desidera incoraggiare questo tipo di esportazioni”, ha detto il presidente Tebboune, lasciando la porta aperta anche agli investimenti “pesanti”, purché i finanziamenti siano coperti dai loro promotori. Per i grandi progetti nei settori minerario ed energetico, inoltre, l’Algeria intende fare ricorso agli investimenti esteri. (Ala)