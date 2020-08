Business news: Libia, Noc accoglie con favore appelli di Saleh e Serraj su riapertura pozzi di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc) libica ha accolto con favore i comunicati in cui il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, e il presidente del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, sostengono la proposta fatta dalla Noc di riprendere la produzione ed esportazione di petrolio e di congelare i proventi nel conto della corporazione presso la Libyan Arab Foreign Bank. Lo riferisce un comunicato della Noc. Secondo il comunicato “i ricavi dovranno restare congelati fino al raggiungimento di un accordo politico comprensivo, in linea con le raccomandazioni del processo di Berlino”. La Noc aggiunge anche che saranno necessari “piena trasparenza e governance efficace”, oltre al ritorno del controllo esclusivo della gestione della sicurezza negli impianti petroliferi da parte della corporazione. Per quanto riguarda la fornitura di gas alle centrali di Zueitina e North Benghazi, il comunicato ribadisce che “la Noc sta facendo tutti gli sforzi possibili per offrire una nave, allo scopo di svuotare i serbatoi di condensato, così da permettere alla produzione di gas di continuare. Attualmente, tutta la produzione di gas dovrebbe terminare domani sera, sabato 22 agosto 2020”. La Noc riafferma poi il suo appello a “liberare tutti gli impianti petroliferi dall’occupazione militare per assicurare la sicurezza dei loro lavoratori”. Fatto questo, la compagnia dovrebbe essere in grado di “revocare lo stato di forza maggiore e riprendere le esportazioni di petrolio”. La Noc esprime poi “gratitudine” a tutti gli attori locali e internazionali, inclusa la missione Onu Unsmil e il governo statunitense, che hanno permesso alla situazione di progredire, ribadendo che continuerà a lavorare “senza posa per l’interesse di tutti i libici”. (Lit)