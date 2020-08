Business news: Senegal, 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate nel porto di Dakar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio, una quantità equivalente a quella all'origine dell'esplosione a Beirut dello scorso 4 agosto, sono immagazzinate in una zona di transito del porto di Dakar. Lo ha reso noto in un comunicato la direzione del porto autonomo di Dakar, secondo cui sono state scaricate circa 3.050 tonnellate di nitrato di ammonio, un prodotto utilizzato sia come fertilizzante agricolo sia come esplosivo per il settore minerario e dei lavori pubblici. "Di questo quantitativo, 350 tonnellate sono già state evacuate in Mali, che resta la sua destinazione finale", afferma la direzione del porto, che sostiene di aver "dato avviso al proprietario per il ritiro della merce". Quest’ultimo ha proposto di immagazzinarli temporaneamente su un terreno di sua proprietà a Diamniadio, nuova città in fase di costruzione situata a una trentina di chilometri da Dakar, tuttavia il ministero dell'Ambiente non ha accettato la richiesta poiché non sono state soddisfatte tutte le condizioni richieste, di qui la decisione di spedire il prodotto fuori dal Senegal. Al momento, però, le autorità non hanno ancora trovato una soluzione per l’evacuazione. Il presidente Macky Sall, nel frattempo, ha chiesto al Consiglio dei ministri di predisporre un piano nazionale per identificare e controllare la sicurezza dei depositi di sostanze chimiche pericolose. Il porto di Dakar confina con il centro storico della capitale senegalese, il cui agglomerato conta più di tre milioni di abitanti. Nel 1992 l'esplosione a Dakar di un'autocisterna che trasportava ammoniaca liquida provocò la morte di 107 persone e il ferimento di altre 300. (Res)