Business news: Sudafrica, compagnia mineraria Impala Platinum registra aumento utili annuali di quasi il 400 per cento

- La compagnia mineraria sudafricana Impala Platinum (Implats) ha fatto registrare un aumento di quasi il 400 per cento degli utili annuali, sostenuto soprattutto da un aumento dei prezzi dei metalli e da una valuta (il rand) più debole. Lo ha reso noto la stessa società in una nota, che per l'anno finanziario terminato a giugno ha registrato un utile per azione (Heps) compreso tra 20,07 rand (1,16 dollari) e 20,84 rand (1,2 dollari) per azione, rispettivamente il 374 e il 393 per cento in più rispetto ai 4,23 rand (0,2 dollari) dell'anno precedente. Nonostante le restrizioni imposte per arginare la pandemia di Covid-19, i prezzi più alti dei metalli del gruppo del platino (Pgm) hanno determinato un aumento dei profitti per le compagnie del settore del Sudafrica, primo produttore mondiale del prezioso metallo. (Res)