Business news: portoghese Sona scioglie partnership con angolana dos Santos e acquisisce compagnia Nos

- La compagnia di telecomunicazioni portoghese Sonaecom, controllata della multinazionale lusitana Sonae, ha aumentato la sua partecipazione nella società locale Nos. È quanto riferito in una nota dalla stessa società, che fa sapere inoltre di aver sciolto la società Zopt, una joint venture con Isabel dos Santos, la figlia dell'ex presidente angolano José Eduardo dos Santos indagata per corruzione, che controllava il 52,15 per cento delle quote di Nos. In un comunicato distinto, Sonae ha dichiarato inoltre di aver acquistato il 7,38 per cento delle azioni di Nos dalla banca privata Bpi, diventandone così il maggiore azionista con una quota del 33,45 per cento. Isabel Dos Santos è indagata per frode in Angola nell’ambito del cosiddetto scandalo Luanda Leaks, che riguarda la presunta appropriazione indebita di fondi pubblici, traffico di influenze illecite e riciclaggio di denaro per oltre un milione di dollari. In seguito all’aperura dell’inchiesta, nell’aprile scorso un tribunale di Lisbona ha sequestrato le azioni detenute dalla dos Santos in Nos e in diverse altre aziende portoghesi. La scorsa settimana la dos Santos, già presidente della compagnia petrolifera statale angolana Sonangol fino al 2017, ha annunciato le sue dimissioni anche dal Consiglio di amministrazione della compagnia di telecomunicazioni Unitel, nel quadro delle continue tensioni esistenti fra i diversi membri dell'organismo. (Res)