Business news: Costa d’Avorio, mobilitati 530 milioni di dollari per progetto di mobilità urbana ad Abidjan

- La Costa d'Avorio investirà 530 milioni di dollari nel Progetto di mobilità urbana di Abidjan (Pmua), sostenuto finanziariamente per il 75 per cento dalla Banca mondiale e dall'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd). La realizzazione del progetto, secondo quanto riporta l’agenzia “Ecofin”, dovrebbe durare sei anni e prevede la costruzione di una linea di autobus a transito rapido (Brt) lunga 20 chilometri e la riorganizzazione della compagnia di trasporto locale Sotra. Secondo il ministero dei Trasporti, il progetto mobiliterà 530 milioni di dollari per un periodo di sei anni. Nella sua esecuzione, il progetto sarà suddiviso in quattro componenti principali: il primo consisterà nella costruzione di una linea Brt di 20 chilometri in direzione est-ovest che collegherà Yopougon, il comune più grande e popoloso a ovest di Abidjan, e Bingerville, nell'estremo est, attraverso il cosiddetto Plateau (il centro commerciale). Il costo dei lavori è stimato in 380 milioni di dollari, di cui almeno 130 milioni messi a disposizione da un partner privato nell'ambito di un partenariato pubblico-privato (Ppp). La seconda componente, con un budget previsto di 75 milioni di dollari, mira a sostenere il rafforzamento della società Sotra e la ristrutturazione del sistema di alimentazione alle linee di trasporto di massa. La terza fase prevede, per un importo di 50 milioni di dollari, la riorganizzazione del settore dei trasporti locali e il rinnovo della flotta di taxi e minibus. Infine, 25 milioni di dollari saranno assegnati allo sviluppo del capitale umano e al sostegno operativo del progetto. Secondo uno studio della Banca mondiale, un miglioramento del 20 per cento della mobilità ad Abidjan potrebbe aumentare la crescita economica del Paese di almeno l'1 per cento. (Res)